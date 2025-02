Fußballerin aus Langenleuba-Oberhain mit Kurzeinsatz beim Bundesliga-Gastspiel in Wolfsburg

Nicole Woldmann vom FC Carl Zeiss Jena ist bei der 0:3-Niederlage in Niedersachsen in der Schlussphase eingewechselt worden. Bei ihrem Team hapert es vor allem in der Offensive.

Nicole Woldmann aus Langenleuba-Oberhain muss mit den Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena weiterhin auf den ersten Saisonsieg in der Bundesliga warten. Die Jenaerinnen, die im vergangenen Sommer ins Oberhaus aufgestiegen waren, unterlagen am Montagabend bei Pokalsieger VfL Wolfsburg mit 0:3 (0:2). Nicole Woldmann wurde dabei in der 72. Minute... Nicole Woldmann aus Langenleuba-Oberhain muss mit den Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena weiterhin auf den ersten Saisonsieg in der Bundesliga warten. Die Jenaerinnen, die im vergangenen Sommer ins Oberhaus aufgestiegen waren, unterlagen am Montagabend bei Pokalsieger VfL Wolfsburg mit 0:3 (0:2). Nicole Woldmann wurde dabei in der 72. Minute...