Fußballfreuden in Großwaltersdorf: Erster Sieg auf neuem Rasen

In der Fußball-Mittelsachsenliga hat der TSV Großwaltersdorf/Eppendorf gegen den TSV Flöha gewonnen. Auch wenn der Dreier den Gastgebern schmeckte, war das Spiel alles andere als ein Leckerbissen.

Das war ein bemerkenswerter Tag in Großwaltersdorf. In der „Heimatscheune“ in unmittelbarere Nähe zum Sportplatz zogen die Osterhasen ein, die Mädchen und Jungen gestalteten dazu ein kleines Programm. „Und unsere Fußballer haben im Rahmen unserer Festtagsvorbereitungen für einen weiteren bunten Farbtupfer gesorgt“, schmunzelte...