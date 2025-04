„Geiles Handballspiel“: HSG-Dachse ziehen ins Pokalendspiel ein

Die Handballer der HSG Freiberg haben sich im Halbfinale des Landespokals 31:28 in Limbach-Oberfrohna durchgesetzt. Der Außenseiter verkaufte sich teuer, aber der Sachsenmeister blieb am Ende eiskalt.

Ein Handballspiel dauert in der Regel 60 Minuten und am Ende gewinnt immer die HSG Freiberg. So lässt sich bisher die Saison 2024/25 auf sächsischer Ebene zusammenfassen. Auch der BSV Limbach-Oberfrohna hat es im Halbfinale des Landespokals nicht geschafft, die Freiberger zu bezwingen. Die Mittelsachsen siegten 31:28 (14:12) und stehen nach dem...