Gemischte Teams und spannende Spiele: Erster sächsischer Hochschulmeister im Handball gekürt

Sieben Teams waren bei der sächsischen Uni-Meisterschaft in Freiberg am Start. Gastgeber Bergakademie freute sich am Ende über Platz 3 und Initiatorin Maxi Hentschel über eine gelungene Premiere.

Maxi Hentschel konnte sich am Montag zufrieden zurücklehnen. Die 28-Jährige von der TU Bergakademie Freiberg hatte nur noch ein paar kleine Aufräumräumarbeiten zu erledigen, dann waren die 1. Sächsischen Hochschulmeisterschaften im Hallenhandball Geschichte. „Eine gelungene Premiere“, freut sich die Gesundheitsmanagerin der Freiberger... Maxi Hentschel konnte sich am Montag zufrieden zurücklehnen. Die 28-Jährige von der TU Bergakademie Freiberg hatte nur noch ein paar kleine Aufräumräumarbeiten zu erledigen, dann waren die 1. Sächsischen Hochschulmeisterschaften im Hallenhandball Geschichte. „Eine gelungene Premiere“, freut sich die Gesundheitsmanagerin der Freiberger...