Handball-Verbandsliga: Weißenborner und Freiberger Männer behalten kühlen Kopf

Sowohl Rotation Weißenborn als auch die zweite Vertretung der HSG Freiberg haben ihre Ligaspiele gewonnen. Dabei zeigten insbesondere die Weißenborner eine Reaktion auf die Niederlage in der Vorwoche.

Die Handballer des SV Rotation Weißenborn haben in der Verbandsliga Ost in einem heißen Spiel kühlen Kopf bewahrt und den ESV Dresden zu Hause 25:22 (15:11) bezwungen. Zwei Spieltage vor Saisonende belegt Rotation mit 23:17 Punkten den 6. Tabellenplatz. Für die Gäste aus der Landeshauptstadt ging es in Sachen Klassenerhalt um alles....