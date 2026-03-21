Handballern der HSG Freiberg gelingt Befreiungsschlag im Abstiegskampf

Freiberg
Die HSG hat im Abstiegsduell gegen den SV Oebisfelde mit 31:26 die Oberhand behalten. Nach starkem Beginn schienen die Dachse klar auf der Siegerstraße, mussten sich aber am Ende doch durchbeißen.
Die Regionalliga-Handballer der HSG Freiberg haben nach der bitteren 32:37-Heimniederlage gegen Schlusslicht ThSV Eisenach II gleich wieder die Kurve gekriegt. Im zweiten Heimspiel in Folge feierten die Schützlinge von Mario Huhnstock am Sonnabend einen am Ende klaren 31:26 (20:16)-Sieg gegen den bis dahin punktgleichen Tabellennachbarn SV...
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Erschienen am: 21.03.2026 | 23:58 Uhr© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG