Handballern der HSG Freiberg gelingt Befreiungsschlag im Abstiegskampf

Die HSG hat im Abstiegsduell gegen den SV Oebisfelde mit 31:26 die Oberhand behalten. Nach starkem Beginn schienen die Dachse klar auf der Siegerstraße, mussten sich aber am Ende doch durchbeißen.

Die Regionalliga-Handballer der HSG Freiberg haben nach der bitteren 32:37-Heimniederlage gegen Schlusslicht ThSV Eisenach II gleich wieder die Kurve gekriegt. Im zweiten Heimspiel in Folge feierten die Schützlinge von Mario Huhnstock am Sonnabend einen am Ende klaren 31:26 (20:16)-Sieg gegen den bis dahin punktgleichen Tabellennachbarn SV... Die Regionalliga-Handballer der HSG Freiberg haben nach der bitteren 32:37-Heimniederlage gegen Schlusslicht ThSV Eisenach II gleich wieder die Kurve gekriegt. Im zweiten Heimspiel in Folge feierten die Schützlinge von Mario Huhnstock am Sonnabend einen am Ende klaren 31:26 (20:16)-Sieg gegen den bis dahin punktgleichen Tabellennachbarn SV...