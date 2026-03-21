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Bärenstarker Rückhalt: Benjamin Fernandez Urrutia war am Sonnabend mit 16 Paraden einer der Matchwinner bei der HSG.
Bärenstarker Rückhalt: Benjamin Fernandez Urrutia war am Sonnabend mit 16 Paraden einer der Matchwinner bei der HSG. Foto: Marcel Schlenkrich
Nicht zu stoppen: Björn Richter glänzte mit 11 Toren und einer fast hundertprozentigen Trefferquote.
Nicht zu stoppen: Björn Richter glänzte mit 11 Toren und einer fast hundertprozentigen Trefferquote. Foto: Marcel Schlenkrich
Geschafft: Mit 31:26 feierten die HSG-Männer um den vierfachen Torschützen Jens Tieken den sechsten Saisonsieg.
Geschafft: Mit 31:26 feierten die HSG-Männer um den vierfachen Torschützen Jens Tieken den sechsten Saisonsieg. Foto: Marcel Schlenkrich
Bärenstarker Rückhalt: Benjamin Fernandez Urrutia war am Sonnabend mit 16 Paraden einer der Matchwinner bei der HSG.
Bärenstarker Rückhalt: Benjamin Fernandez Urrutia war am Sonnabend mit 16 Paraden einer der Matchwinner bei der HSG. Foto: Marcel Schlenkrich
Nicht zu stoppen: Björn Richter glänzte mit 11 Toren und einer fast hundertprozentigen Trefferquote.
Nicht zu stoppen: Björn Richter glänzte mit 11 Toren und einer fast hundertprozentigen Trefferquote. Foto: Marcel Schlenkrich
Geschafft: Mit 31:26 feierten die HSG-Männer um den vierfachen Torschützen Jens Tieken den sechsten Saisonsieg.
Geschafft: Mit 31:26 feierten die HSG-Männer um den vierfachen Torschützen Jens Tieken den sechsten Saisonsieg. Foto: Marcel Schlenkrich
Update
Freiberg
Handballern der HSG Freiberg gelingt Befreiungsschlag im Abstiegskampf
Redakteur
Von Steffen Bauer
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Die HSG hat im Abstiegsduell gegen den SV Oebisfelde mit 31:26 die Oberhand behalten. Nach starkem Beginn schienen die Dachse klar auf der Siegerstraße, mussten sich aber am Ende doch durchbeißen.

Die Regionalliga-Handballer der HSG Freiberg haben nach der bitteren 32:37-Heimniederlage gegen Schlusslicht ThSV Eisenach II gleich wieder die Kurve gekriegt. Im zweiten Heimspiel in Folge feierten die Schützlinge von Mario Huhnstock am Sonnabend einen am Ende klaren 31:26 (20:16)-Sieg gegen den bis dahin punktgleichen Tabellennachbarn SV...
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Erschienen am: 21.03.2026 | 23:58 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
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