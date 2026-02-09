Heimspieltag souverän gemeistert: Freiberger Volleyballer gewinnen gegen den Hennersdorfer SV und die DJK Colditz

Freiberg
In der Sachsenklasse haben die Volleyballer des 1. VV Freiberg zwei Heimsiege eingefahren. Am Monatsende können sie erneut zuhause gleich nachlegen.
Die Volleyballer des 1. VV Freiberg haben den ersten von drei Heimspieltagen in Folge erfolgreich gemeistert. Sie bezwangen in der Sporthalle des BSZ Julius Weisbach sowohl die DJK Colditz als auch im mittelsächsischen Duell den Hennersdorfer SV glatt mit 3:0 Sätzen. Damit schoben sich die Freiberger in der Sachsenklasse West auf den 4. Platz...
