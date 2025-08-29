Hockey-Comeback in Freiberg: Damen- und Herrenteams kehren aufs Feld zurück

Nach der Sommerpause rollt beim Freiberger HTC wieder die Hockeykugel an der Hainichener Straße. Die Vorfreude bei den Gelb-Schwarzen ist diesmal besonders groß. Das hat einen Grund.

Bei den Hockeyspielern des Freiberger HTC ist die Sommerpause beendet, geht es wieder um Punkte und Tore. Neben den drei weiblichen Nachwuchsteams, die bereits in die Rückrunde der Mitteldeutschen Meisterschaft starten, stehen auch zwei Jungen- und ein Mädchenteam im Mitteldeutschen Pokal auf dem Feld. Und nicht zuletzt feiern nach mehrjähriger...