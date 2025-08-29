Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Vor sechs Jahren waren die Hockeydamen des FHTC, hier mit Corinna Höhne (M.), letztmals auf dem Feld am Start.
Vor sechs Jahren waren die Hockeydamen des FHTC, hier mit Corinna Höhne (M.), letztmals auf dem Feld am Start.
Freiberg
Hockey-Comeback in Freiberg: Damen- und Herrenteams kehren aufs Feld zurück
Von Tobias Seifert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach der Sommerpause rollt beim Freiberger HTC wieder die Hockeykugel an der Hainichener Straße. Die Vorfreude bei den Gelb-Schwarzen ist diesmal besonders groß. Das hat einen Grund.

Bei den Hockeyspielern des Freiberger HTC ist die Sommerpause beendet, geht es wieder um Punkte und Tore. Neben den drei weiblichen Nachwuchsteams, die bereits in die Rückrunde der Mitteldeutschen Meisterschaft starten, stehen auch zwei Jungen- und ein Mädchenteam im Mitteldeutschen Pokal auf dem Feld. Und nicht zuletzt feiern nach mehrjähriger...
22.05.2025
2 min.
Trotz Doppelbelastung: Freiberger Hockey-Mädchen sammeln weiter Punkte
Musste zuletzt wie fünf weitere Spielerinnen des FHTC doppelt ran: Anna Martin (r).
Die Nachwuchsteams des Freiberger HTC sind in der Mitteldeutschen Meisterschaft weiter gut im Rennen. Dabei war das vergangene Wochenende für mehrere Spielerinnen überaus anstrengend.
Tobias Seifert
14:30 Uhr
1 min.
Vier Verletzte nach Verkehrsunfall in Callenberg
Der Unfall ereignete sich auf der Altenburger Straße/Einmündung Nordstraße.
Nachdem eine Mopedfahrerin und ein Motorradfahrer kollidiert sind, rutschte das Motorrad gegen zwei Radfahrer.
Michael Brandenburg
21.06.2025
3 min.
Vor den Augen des Bundestrainers: Freiberger Hockey-Torhüterin zeigt ihr Talent
Rosa Kriegel (r.) trainierte kürzlich in Berlin mit Bundestorwarttrainer Jimi Lewis.
Hockeyspielerin Rosa Kriegel vom Freiberger HTC war kürzlich bei der Landessichtung mit dem Bundestorwarttrainer dabei. Nun hofft sie auf eine weitere Nominierung.
Tobias Seifert
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
14:39 Uhr
3 min.
Jude Law: Keine Angst vor Putin
Jude Law bei seiner Ankunft in Venedig.
In Venedig feiert "The Wizard of the Kremlin" Premiere - Jude Law verkörpert darin den russischen Präsidenten. Bei den Filmfestspielen gibt der Brite Einblick, was er dabei gelernt hat.
