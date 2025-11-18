Hockey: Verjüngtes Freiberger Damenteam meldet sich erfolgreich an

Die Hockeyspielerinnen des FHTC sind erfolgreich in die Hallen-Oberliga gestartet. Ein 4:1-Sieg gegen Tresenwalder HC II bringt sie auf Rang 2. Die richtigen Bewährungsproben folgen aber erst.

