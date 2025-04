HSG-Dachse krönen sich vorzeitig zum Meister – Manager ist stolz auf seine Truppe

Freibergs Oberliga-Handballer haben die Pflichtaufgabe in Radeberg mit 31:16 gelöst und Platz 1 auch rechnerisch sicher. Der schwerste Teil der Saison folgt aber erst noch – inklusive einer hohen Pokalhürde.

„Sachsenmeister, Sachsenmeister – he, he, he“: So schallte es am Samstagabend durch die Sporthalle des Berufsschulzentrums in Radeberg. Mit 31:16 (13:7) gewannen die Handballer der HSG Freiberg am 18. Spieltag der Oberliga Sachsen beim Tabellenletzten Radeberger SV und sicherten sich damit am fünftletzten Spieltag der Saison den Titel auch...