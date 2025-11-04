HSG-Handballer freuen sich auf besonderen Spieltag

Zum Regionalliga-Duell gegen Vorjahresmeister Concordia Delitzsch am 15. November organisiert die HSG Freiberg ein buntes Programm. Auch die Dachse gibt es zum „Anfassen“.

Während die Regionalliga-Handballer der HSG Freiberg (11./5:11 Punkte) nach der bitteren Niederlage beim ThSV Eisenach zunächst beim SV Oebisfelde (15./3:15) vor einem wichtigen Duell im Kampf um den Klassenerhalt stehen, blicken die Verantwortlichen des Vereins bereits eine Woche weiter. Am Sonnabend, 15. November, empfangen die HSG-Dachse mit...