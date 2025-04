HSG-Handballer wollen sich ihren Fans erneut meisterlich präsentieren

Im ersten Spiel als frischgebackener Sachsenmeister empfängt die HSG Freiberg am Samstag Koweg Görlitz. Nach dem feststehenden Titelgewinn hat sich das Team neue Wegmarken gesetzt.

Auf die Handballer der HSG Freiberg wartet am Sonnabend bereits das vorletzte Heimspiel in der Oberliga Sachsen – und das erste als offiziell feststehender Sachsenmeister. Wie geht die Mannschaft das Duell gegen den Tabellenzehnten Koweg Görlitz an, nachdem gerade in Radeberg mit dem 18. Saisonsieg der Titel unter Dach und Fach gebracht wurde?...