Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Volles Haus im Heinz-Stange-Stadion: Fast 60 junge Aktive waren in diesem Jahr im Bobritzscher Fußballcamp dabei.
Volles Haus im Heinz-Stange-Stadion: Fast 60 junge Aktive waren in diesem Jahr im Bobritzscher Fußballcamp dabei. Bild: Uwe Fischer
Volles Haus im Heinz-Stange-Stadion: Fast 60 junge Aktive waren in diesem Jahr im Bobritzscher Fußballcamp dabei.
Volles Haus im Heinz-Stange-Stadion: Fast 60 junge Aktive waren in diesem Jahr im Bobritzscher Fußballcamp dabei. Bild: Uwe Fischer
Freiberg
Im Dynamo- statt im Schalke-Look: Junge Kicker erleben in Bobritzsch spannende Ferienwoche
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fast 60 Kinder, darunter vier Mädchen, waren im Fußballcamp des Bobritzscher SV dabei. Die Cheftrainer kamen aus den Niederlanden – bei der Trikotfarbe setzte sich aber der BSV-Jugendleiter durch.

Der Sportplatz des Bobritzscher SV war diese Woche ganz in Gelb getaucht. Allerdings waren auf dem Rasen des Heinz-Stange-Stadions nicht etwa Sonnenblumen gewachsen, sondern fast 60 junge Kicker tummelten sich dort – alle in gelben Trikots. Diese hatten die Kinder im Alter von 4 bis 14 Jahren von der Deutschen Fußball-Akademie (DFA) GmbH...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:06 Uhr
3 min.
Trotz Traktor-Diebstahl im Erzgebirge: Happy End für Zwillinge zum Schulanfang
Update
Nick (l.) und Niklas Kempe vor dem blauen Traktor, den ein Landwirt spontan zur Verfügung stellte – am Morgen der Einschulungsfeier.
Der rote Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Als er gestohlen wird, kommt prompt unerwartete Hilfe.
Katrin Kablau
13:30 Uhr
5 min.
Mit links erledigt: Fußballer des SC Altmittweida ringen Lichtenberg im Saisoneröffnungsspiel nieder
Felix Göhlert (l.) vom SC Altmittweida trifft hier zur 2:1-Führung und schnürt damit seinen Doppelpack. Joey Hegewald kann den Schuss nicht blocken.
Der SCA hat sich im vorgezogenen Auftakt der Fußball-Mittelsachsenliga für die Niederlage im Pokalfinale revanchiert. Bei der Staffeltagung am Vormittag zuvor gab es auch kritische Töne.
Robin Seidler
09.06.2025
3 min.
Triple perfekt: Fußballerinnen der Spielgemeinschaft Bräunsdorf/Bobritzsch gewinnen auch den Kreispokal
Die Fußballerinnen der SpG Bräunsdorf/Bobritzsch haben mit dem Pokalsieg das Triple perfekt gemacht.
Die Kickerinnen der SpG Bräunsdorf/Bobritzsch haben im Finale den TSV Falkenau mit 3:0 (2:0) bezwungen. Dabei traf eine Nachwuchsstürmerin gleich dreifach.
Robin Seidler
15:00 Uhr
3 min.
Deutlich mehr junge Frauen wegen Essstörung im Krankenhaus
Essstörungen sind eine ernste Krankheit, teilweise müssen Patientinnen und Patienten im Krankenhaus behandelt werden. (Symbolbild)
2023 mussten im Vergleich zu 2003 doppelt so viele junge Patientinnen wegen Magersucht oder Bulimie in eine Klinik. Experten nennen die Kontaktbeschränkungen während der Pandemie als Ursache.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
15:00 Uhr
2 min.
Trumpf stellt Technologie für Rüstungsindustrie bereit
Trumpf: Entscheidung zu defensiven Verteidigungslösungen gefallen. (Archivbild)
Lange wurde um eine Entscheidung gerungen: Nun gibt der Laserspezialist Trumpf bekannt, seine Technologien künftig auch der Rüstungsindustrie zur Verfügung zu stellen - unter einer Voraussetzung.
Mehr Artikel