Im Dynamo- statt im Schalke-Look: Junge Kicker erleben in Bobritzsch spannende Ferienwoche

Fast 60 Kinder, darunter vier Mädchen, waren im Fußballcamp des Bobritzscher SV dabei. Die Cheftrainer kamen aus den Niederlanden – bei der Trikotfarbe setzte sich aber der BSV-Jugendleiter durch.

Der Sportplatz des Bobritzscher SV war diese Woche ganz in Gelb getaucht. Allerdings waren auf dem Rasen des Heinz-Stange-Stadions nicht etwa Sonnenblumen gewachsen, sondern fast 60 junge Kicker tummelten sich dort – alle in gelben Trikots. Diese hatten die Kinder im Alter von 4 bis 14 Jahren von der Deutschen Fußball-Akademie (DFA) GmbH...