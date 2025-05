Im Gedenken an eine Legende: Packende Rennen beim Radsporttag in Hainichen

Die 13. Auflage des Wolfram-Lindner-Gedächtnisrennens des RSV Hainichen hat das kleine Profiteam Benotti Berthold dominiert. Als Gast wurde ein ehemaliger Schützling des verdienstvollen Radsporttrainers begrüßt.

Wolfram Lindner hätte sicherlich seine Freude gehabt. Zu Ehren des 2010 verstorbenen Radsporttrainers fand in Hainichen die 13. Auflage des Radsporttages statt, bei dem Rennen in mehreren Altersklassen ausgetragen wurden. Lindner arbeitete als Radsport-Nationaltrainer der DDR sowie der Schweiz und verbrachte seine Jugend in Hainichen. Er war...