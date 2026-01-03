MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Harthaer Torwart Marvin Bauch (l.) nahm bei der Siegerehrung seinen „Fauxpas“ mit Humor.
Der Harthaer Torwart Marvin Bauch (l.) nahm bei der Siegerehrung seinen „Fauxpas“ mit Humor. Bild: Robin Seidler
Der Harthaer Torwart Marvin Bauch (l.) nahm bei der Siegerehrung seinen „Fauxpas“ mit Humor.
Der Harthaer Torwart Marvin Bauch (l.) nahm bei der Siegerehrung seinen „Fauxpas“ mit Humor. Bild: Robin Seidler
Rochlitz
Im Video: Kurioses Ende des Fußball-Hallenturniers beim HFC Colditz – mit einem mittelsächsischen Torwart im Mittelpunkt
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Gastgeber hat in Hausdorf ein emotionsgeladenes Finale gegen den BC Hartha für sich entschieden – weil der Ball einen Routinier zwischen den Pfosten ausgetrickst hat.

Das Finale des Hallenfußballturniers beim HFC Colditz sollte am Freitagabend eigentlich zehn Minuten dauern. Doch das hitzige Spiel zwischen den Gastgebern und dem BC Hartha wurde mehrmals unterbrochen und ging deutlich länger. Am Ende der torlosen Spielzeit freuten sich einige Beteiligte, dass die Entscheidung im etwas ruhigeren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
6 min.
Trends '26: Lust am Verpassen, Dopamin-Dekor, Kohlgemüse
Wie wärs mal mit Urlaub an einem ruhigen, ereignislosen Ort? (Symbolbild)
Trends kommen, Trends gehen - so auch in diesem Jahr. Welches Essen ist nun angesagt, wohin reisen Hipster und wie streichen Trendsetter ihre Zimmerdecke? Ein Prognoseversuch.
Simone Andrea Mayer und Aleksandra Bakmaz, dpa
02.01.2026
3 min.
Auto eines Bienenzüchters in Frankenberg gesprengt: Täter wollte noch mehr Schaden anrichten
Imker Dietmar Uhlemann vor seinem in der Nacht zum 1. Januar gesprengten Transporter.
Kriminaltechniker haben auf dem Grundstück des Imkers noch einen Sprengsatz gefunden. Nach dem Anschlag muss der Vereinschef um den Auftritt bei Grünen Woche in Berlin bangen.
Jan Leißner
08:00 Uhr
4 min.
Der höchste Punkt, der größte Spielplatz, der älteste Mensch: Diese Fakten über Chemnitz sollten Sie kennen
Höchstes Gebäude, heißester Tag, höchster Berg und größte Freizeitanlage.
Der höchste Chemnitzer Rekord ist die bunte Esse mit 302 Metern. Rechnet man die Höhe des Standortes in Furth dazu, würde sie auch den höchsten natürlichen Punkt der Stadt überragen.
Ronny Schilder und Christian Mathea
02.01.2026
6 min.
Dunkle zweite Wahrheit der Band Silly: Dirk Zöllner über das Buch „Die geklaute Band“ von Gitarrist Thomas Fritzsching
Silly 1986 bei „Rock für den Frieden“: Thomas Fritzsching, Herbert Junck, Richie Barton, Tamara Danz und Matthias Schramm (von links).
Der Silly-Mitbegründer verspricht in seinem durchaus bitteren Buch „die wahre Geschichte hinter einer der prägendsten und erfolgreichsten Rock-Bands des Ostens“. Kann er das halten?
Dirk Zöllner
19.12.2025
2 min.
Großbrand in Einfamilienhaus in Leisnig: Mehrere Feuerwehren rücken aus
In Leisnig kam es in der Nacht zu Freitag zu einem Großbrand.
In Leisnig kam es in der Nacht zu Freitag zu einem Großbrand in einem Einfamilienhaus. Es waren viele Einsatzkräfte vor Ort, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen.
Dietmar Thomas
11.12.2025
4 min.
So rieseln 2,89 Millionen Kronkorken in einen Riesen-Container - mit Video
 9 Bilder
Felix Grunewald und Marcel Schlenkrich sind die Initiatoren der Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg.
5780 Kilo Kronkorken sind in sieben Monaten gesammelt worden. Vom Erlös sollen Wünsche im Krankenhaus und im Frauenschutzhaus erfüllt werden. Video und Fotos der Aktion - und wie es weitergeht
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel