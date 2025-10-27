Inklusives Fußballturnier bringt Förderschulen aus ganz Sachsen in Freiberg zusammen

Freiberg
Die Albert-Schweizer-Schule organisiert am Mittwoch ein ganz besonderes Turnier in der Ernst-Grube-Halle. Zudem werden zwei prominente Kicker aus Chemnitz erwartet.
Ein besonderes Turnier wird am Mittwoch in der Freiberger Ernst-Grube-Halle über die Bühne gehen: Zum ersten Mal richtet die Förderschule „Albert Schweitzer“ ein Fußballturnier für Förderschulen mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung aus. Unterstützt wird die Veranstaltung vom Kreissportbund Mittelsachsen sowie vom Chemnitzer FC....
