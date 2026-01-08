Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das kommende Wochenende in Mittelsachsen

In den kommenden Tagen stehen die Zeichen für Ski und Rodel gut, was einige Vereine natürlich nutzen wollen. Und auch in den Sporthallen läuft es wieder an.

Die Fans der höherklassigen Handballmannschaften Mittelsachsens müssen sich noch eine Woche gedulden, bis sie ihre Teams in den heimischen Hallen in Aktion sehen. Die Regionalliga-Männer der HSG Freiberg starten mit dem Auswärtsspiel in Bernburg am Samstagabend ins neue Jahr, die Oberliga-Frauen des SV Rotation Weißenborn sind fast zeitgleich... Die Fans der höherklassigen Handballmannschaften Mittelsachsens müssen sich noch eine Woche gedulden, bis sie ihre Teams in den heimischen Hallen in Aktion sehen. Die Regionalliga-Männer der HSG Freiberg starten mit dem Auswärtsspiel in Bernburg am Samstagabend ins neue Jahr, die Oberliga-Frauen des SV Rotation Weißenborn sind fast zeitgleich...