Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das kommende Wochenende in Mittelsachsen

Freiberg
In den kommenden Tagen stehen die Zeichen für Ski und Rodel gut, was einige Vereine natürlich nutzen wollen. Und auch in den Sporthallen läuft es wieder an.
Die Fans der höherklassigen Handballmannschaften Mittelsachsens müssen sich noch eine Woche gedulden, bis sie ihre Teams in den heimischen Hallen in Aktion sehen. Die Regionalliga-Männer der HSG Freiberg starten mit dem Auswärtsspiel in Bernburg am Samstagabend ins neue Jahr, die Oberliga-Frauen des SV Rotation Weißenborn sind fast zeitgleich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.