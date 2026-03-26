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Der Rochlitzer Frühjahrsberglauf hat diesmal zeitgleiche „Konkurrenz“, da am Samstag noch weitere Laufveranstaltungen in Mittelsachsen stattfinden.
Der Rochlitzer Frühjahrsberglauf hat diesmal zeitgleiche „Konkurrenz“, da am Samstag noch weitere Laufveranstaltungen in Mittelsachsen stattfinden. Foto: Mario Hösel/Archiv
Der Rochlitzer Frühjahrsberglauf hat diesmal zeitgleiche „Konkurrenz“, da am Samstag noch weitere Laufveranstaltungen in Mittelsachsen stattfinden.
Der Rochlitzer Frühjahrsberglauf hat diesmal zeitgleiche „Konkurrenz“, da am Samstag noch weitere Laufveranstaltungen in Mittelsachsen stattfinden. Foto: Mario Hösel/Archiv
Rochlitz
Irgendwas ist immer: Die Tipps für das Sportwochenende in Mittelsachsen
Von Robin Seidler
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Gleich vier Volksläufe stehen in den kommenden Tagen auf dem Programm. Dazu kämpfen viele mittelsächsische Volleyball- und Handballmannschaften zuhause um Punkte.

Leichtathletik: Die Volksläufer der Region freuen sich seit Wochen auf die ersten Veranstaltungen in Mittelsachsen – und nun müssen sie sich am Samstag gleich entscheiden: Blöderweise finden der Rochlitzer Frühjahrsberglauf, der Schlossberglauf in Geringswalde und der Lauf in den Frühling in Bräunsdorf zeitgleich statt und könnten sich...
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