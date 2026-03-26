Irgendwas ist immer: Die Tipps für das Sportwochenende in Mittelsachsen

Rochlitz
Gleich vier Volksläufe stehen in den kommenden Tagen auf dem Programm. Dazu kämpfen viele mittelsächsische Volleyball- und Handballmannschaften zuhause um Punkte.
Leichtathletik: Die Volksläufer der Region freuen sich seit Wochen auf die ersten Veranstaltungen in Mittelsachsen – und nun müssen sie sich am Samstag gleich entscheiden: Blöderweise finden der Rochlitzer Frühjahrsberglauf, der Schlossberglauf in Geringswalde und der Lauf in den Frühling in Bräunsdorf zeitgleich statt und könnten sich...
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