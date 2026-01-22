MENÜ
Die Volleyballer des VV Freiberg (l.) können ins Sachsenpokalfinale einziehen.
Die Volleyballer des VV Freiberg (l.) können ins Sachsenpokalfinale einziehen.
Die Volleyballer des VV Freiberg (l.) können ins Sachsenpokalfinale einziehen.
Die Volleyballer des VV Freiberg (l.) können ins Sachsenpokalfinale einziehen. Bild: Jörg Weichelt/Archiv
Freiberg
Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das Wochenende in Mittelsachsen
Von Robin Seidler
Am Samstag bietet sich den Volleyballern des VV Freiberg eine große Chance. Zudem rollt wieder der Ball auf den Kunstrasenplätzen – und bei den Keglern gibt es ein mittelsächsisches Spitzenspiel.

Volleyball: Die Männer des VV Freiberg haben am Samstag die Möglichkeit, ins Finale des Sachsenpokals einzuziehen. Beim Halbfinalturnier haben sie in der Sporthalle am Schachtweg Heimvorteil. Falls sie zunächst den SV Chemnitz-Harthau III bezwingen, wartet dann der Sieger der Partie TSG Markkleeberg III/CVJM Görlitz auf die Freiberger. Der...
