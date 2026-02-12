Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das Wochenende in Mittelsachsen

Mittweida
Für die Lunzenauer Fußballer geht es am Samstag schon wieder um Punkte in der Sachsenklasse. Und in Mittweida steht ein mittelsächsisches Handball-Derby auf dem Programm.
Mitten in den sächsischen Winterferien unterbrechen traditionell viele Mannschaftssportarten ihren Spielbetrieb. Viele Sportler grüßen derzeit aus dem Winterurlaub – oder von Olympia. Einige von ihnen müssen in Mittelsachsen am Wochenende dennoch ran.
