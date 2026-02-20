Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das Wochenende in Mittelsachsen

Freiberg
Handballfieber in Flöha: Die VfB-Männer stehen vor einem spannenden Pokalspiel und hoffen auf Unterstützung. Indes wollen die Tischtennis-Damen von Saxonia gegen zwei Tabellennachbarn punkten.
Der Winter bäumt sich hier und da noch einmal auf, scheint aber nicht mehr so recht zu wissen, was er will. So musste auch in diesem Jahr in seiner 62. Auflage der traditionelle Hutberglauf des TuS Voigtsdorf wegen Schneemangels abgesagt werden. Auf der anderen Seite wird das geplante Nachholspiel der Fußball-Mittelsachsenliga am Wochenende...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.