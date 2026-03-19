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Christian Böttger (r.) vom SC Altmittweida und Dominik Weber (SSV Königshain-Wiederau) treffen am Sonntag wieder aufeinander.
Christian Böttger (r.) vom SC Altmittweida und Dominik Weber (SSV Königshain-Wiederau) treffen am Sonntag wieder aufeinander. Foto: Schirmeister/Archiv
Christian Böttger (r.) vom SC Altmittweida und Dominik Weber (SSV Königshain-Wiederau) treffen am Sonntag wieder aufeinander.
Christian Böttger (r.) vom SC Altmittweida und Dominik Weber (SSV Königshain-Wiederau) treffen am Sonntag wieder aufeinander. Foto: Schirmeister/Archiv
Freiberg
Irgendwas ist immer: Die Tipps für das Sportwochenende in Mittelsachsen
Von Robin Seidler
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In Mittelsachsen gehen nun alle Fußballer wieder auf Torejagd. Im Nachbarkreis geht es sogar nochmal in den Schnee.

Fußball: Für die Kicker in Mittelsachsen ist es nun endgültig vorbei mit dem Winterschlaf. Dieses Wochenende ist das erste des Jahres, an dem in allen Ligen und Staffeln wieder komplette Spieltage ausgetragen werden. In der Mittelsachsenliga – alle Partien beginnen am Sonntag um 15 Uhr – hat das Führungstrio Heimrecht: Fortuna Langenau...
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