Irgendwas ist immer: Die Tipps für das Sportwochenende in Mittelsachsen

Freiberg
In Mittelsachsen gehen nun alle Fußballer wieder auf Torejagd. Im Nachbarkreis geht es sogar nochmal in den Schnee.
Fußball: Für die Kicker in Mittelsachsen ist es nun endgültig vorbei mit dem Winterschlaf. Dieses Wochenende ist das erste des Jahres, an dem in allen Ligen und Staffeln wieder komplette Spieltage ausgetragen werden. In der Mittelsachsenliga – alle Partien beginnen am Sonntag um 15 Uhr – hat das Führungstrio Heimrecht: Fortuna Langenau...
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