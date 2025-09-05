Jubiläumslauf in Erdmannsdorf: Wahl-Schweizer triumphiert auf heimischem Boden

Flöha
Beim 40. Zschopautallauf hat Richard Hinte aus der Schweiz am Donnerstagabend den „langen Kanten“ vor dem Flöhaer Robert Walther gewonnen. Und die Organisatoren hatten einigen Andrang zu bewältigen.
Rund 300 Aktive sind am Donnerstagabend beim Zschopautallauf in Erdmannsdorf an den Start gegangen. Die traditionelle Veranstaltung, die in diesem Jahr ihre 40. Auflage erlebte, gehörte einmal mehr zum Laufcup der Sparkassenstiftung für Jugend und Sport der Sparkasse Mittelsachsen. Auf dem langen Kanten über 8,7 Kilometer ist dabei Richard...
