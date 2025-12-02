Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Erfolgreiches Team: die E-Jugend der HSG Freiberg mit den Trainern Thomas Schmalfuß (l.) und Stefan Kelm sowie Betreuer Jürgen Strohbach.
Erfolgreiches Team: die E-Jugend der HSG Freiberg mit den Trainern Thomas Schmalfuß (l.) und Stefan Kelm sowie Betreuer Jürgen Strohbach. Bild: Celine Mende
Erfolgreiches Team: die E-Jugend der HSG Freiberg mit den Trainern Thomas Schmalfuß (l.) und Stefan Kelm sowie Betreuer Jürgen Strohbach.
Erfolgreiches Team: die E-Jugend der HSG Freiberg mit den Trainern Thomas Schmalfuß (l.) und Stefan Kelm sowie Betreuer Jürgen Strohbach. Bild: Celine Mende
Freiberg
Junge Handballer der HSG Freiberg begeistern bei Mini-WM im Georgien-Trikot
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die E-Jugend der HSG sorgt gerade für Furore. Nach erfolgreicher Vor- und Hauptrunde spielt das Team bei Mini-WM des HVS mit um den Titel – wobei man offiziell gar nicht im Spielplan stünde.

Die jungen Handballer der HSG Freiberg haben die Handball-Welt gerade ein bisschen auf den Kopf gestellt. Denn das E-Jugend-Team von Stefan Kelm und Thomas Schmalfuß, das aktuell bei der Mini-WM des Handballverbandes Sachsen auf Torejagd geht, tritt dort als Georgien an – obwohl die Frauen aus der Kaukasusrepublik überhaupt nicht für die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.12.2025
8 min.
Trencin und seine Burg sind noch ein Geheimtipp
Blick auf die Mariensäule aus dem Jahr 1712 mit der mittelalterlichen Burganlage im Hintergrund.
Was verbindet eine alte Festung, Street-Art, vegane Küche und Café-Kultur? Trencin in der Slowakei. Die Stadt überrascht mit Geschichte, Kunst und sprüht vor Ideen für das Kulturhauptstadtjahr 2026.
Michael Heitmann, dpa
03.12.2025
2 min.
Feuchttücher besser dosieren dank Gummiband
Mehr als man braucht: Wie lassen sich Feuchttücher besser dosieren?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
30.11.2025
4 min.
HSG-Kapitän nach Wahnsinnsfinale: „Fühlt sich wie ein Sieg an“
Riesenjubel: Die Handballer der HSG Freiberg feiern einen nicht mehr für möglich gehaltenen Punktgewinn gegen Bad Blankenburg.
Die Regionalliga-Handballer der HSG Freiberg haben gegen den HSV Bad Blankenburg die angestrebten 2 Punkte verpasst. Dennoch stand die Ernst-Grube-Halle am Ende Kopf.
Steffen Bauer
27.11.2025
2 min.
TSV Fortschritt Mittweida: Heimspieltag mit Derby und Spitzenspiel
Tobias Knebel und die Mittweidaer Handballer empfangen am Samstag den TSV Einheit Claußnitz.
In der Regionsoberliga empfangen die Mittweidaer Handballer den TSV Einheit Claußnitz und die Frauen den Spitzenreiter. Die Talente des Vereins gehen am Sonntag für Spanien an den Start.
Robin Seidler
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
15:30 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Update
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel