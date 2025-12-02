Junge Handballer der HSG Freiberg begeistern bei Mini-WM im Georgien-Trikot

Freiberg
Die E-Jugend der HSG sorgt gerade für Furore. Nach erfolgreicher Vor- und Hauptrunde spielt das Team bei Mini-WM des HVS mit um den Titel – wobei man offiziell gar nicht im Spielplan stünde.
Die jungen Handballer der HSG Freiberg haben die Handball-Welt gerade ein bisschen auf den Kopf gestellt. Denn das E-Jugend-Team von Stefan Kelm und Thomas Schmalfuß, das aktuell bei der Mini-WM des Handballverbandes Sachsen auf Torejagd geht, tritt dort als Georgien an – obwohl die Frauen aus der Kaukasusrepublik überhaupt nicht für die...
