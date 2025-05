Junger Mittelsachse will weit nach vorn fahren

Sein Premierenjahr im ADAC GT Mastes verlief für den Großschirmaer Motorsportler Simon Connor Primm nicht ganz so erfolgreich wie geplant. In diesem Jahr erhält er einen neuen Teamkollegen.

Der zweiten Saison von Simon Connor Primm in der zweitwichtigsten deutschen Automobilrennserie nach der DTM und in deren Rahmen, dem ADAC GT Masters, steht erwartungsgemäß nichts im Wege. Wie im Vorjahr tritt der inzwischen 20-Jährige aus Großschirma für das Dresdner Team Paul Motorsport an, bekommt allerdings einen neuen Partner. Im...