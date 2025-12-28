Junger Motorradrennpilot aus dem Erzgebirge erfüllt sich einen großen Traum

Als jüngster Fahrer ist Collin Langer aus Neuhausen beim ADAC-Junior-Cup gestartet – und durfte im Rahmen der Deutschen Meisterschaft auch auf den großen Rennstrecken Deutschlands, dem Hockenheim- und dem Nürburgring, ran.

Collin Langer hat sich in dieser Saison einen Traum erfüllt. Der 13-Jährige aus dem erzgebirgischen Neuhausen ist der jüngste Fahrer im diesjährigen ADAC-Junior-Cup gewesen, der für die 13- bis 21-Jährigen im Rahmen der Deutschen Meisterschaft ausgefahren wurde. Neben den Rennstrecken in Oschersleben und im tschechischen Most durfte der...