Junger Schiedsrichter und die „lange Leine“: 19-jähriger Flöhaer pfeift schon in der Oberliga

Carl Wundram hat in den vergangenen Jahren einen wahren Durchmarsch durch die sächsischen Fußballligen geschafft. In Mittelsachsen steigt die Zahl der Schiedsrichter weiterhin an.

Vor einigen Jahren hat der Falkenauer Max Kluge als damals 18-jähriger Schiedsrichter sein Debüt in der Fußball-Oberliga gegeben. Nun folgt ihm das nächste mittelsächsische Talent in die 5. Liga: Carl Wundram aus Flöha hat in dieser Saison bereits zwei Oberliga-Partien geleitet. Im September war er beim Duell des FC Grimma gegen den VfB...