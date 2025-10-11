Karate-Jubiläum in Freiberg: Kampfkunst-Trio feiert 25 Jahre schwarzer Gürtel

Für drei Sportler des Karatevereins Oshiro Dojo jährt sich in diesem Jahr ein besonderes Ereignis. Die Ursprünge reichen sogar bis in die DDR zurück, wo die Sportart heimlich ausgeübt wurde.

Der Karateverein Oshiro Dojo Freiberg feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum. Genau vor 25 Jahren haben die Vereinsmitglieder Marcus Hasterok, André Grimmer und Henry Holze ihre schwarzen Gürtel erhalten, die den Aufstieg vom Schüler zum Meister symbolisieren. Während sich die Farbe des Gürtels mit steigender Qualifikation nicht mehr... Der Karateverein Oshiro Dojo Freiberg feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum. Genau vor 25 Jahren haben die Vereinsmitglieder Marcus Hasterok, André Grimmer und Henry Holze ihre schwarzen Gürtel erhalten, die den Aufstieg vom Schüler zum Meister symbolisieren. Während sich die Farbe des Gürtels mit steigender Qualifikation nicht mehr...