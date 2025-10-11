Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Marcus Hasterok, André Grimmer und Henry Holze (v. l.) gehörten nach der Wende zu den Karate-Pionieren in der Bergstadt .
Marcus Hasterok, André Grimmer und Henry Holze (v. l.) gehörten nach der Wende zu den Karate-Pionieren in der Bergstadt . Bild: Oliver Haugk/Verein
Marcus Hasterok, André Grimmer und Henry Holze (v. l.) gehörten nach der Wende zu den Karate-Pionieren in der Bergstadt .
Marcus Hasterok, André Grimmer und Henry Holze (v. l.) gehörten nach der Wende zu den Karate-Pionieren in der Bergstadt . Bild: Oliver Haugk/Verein
Freiberg
Karate-Jubiläum in Freiberg: Kampfkunst-Trio feiert 25 Jahre schwarzer Gürtel
Redakteur
Von Kai Dittrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für drei Sportler des Karatevereins Oshiro Dojo jährt sich in diesem Jahr ein besonderes Ereignis. Die Ursprünge reichen sogar bis in die DDR zurück, wo die Sportart heimlich ausgeübt wurde.

Der Karateverein Oshiro Dojo Freiberg feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum. Genau vor 25 Jahren haben die Vereinsmitglieder Marcus Hasterok, André Grimmer und Henry Holze ihre schwarzen Gürtel erhalten, die den Aufstieg vom Schüler zum Meister symbolisieren. Während sich die Farbe des Gürtels mit steigender Qualifikation nicht mehr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
24.09.2025
4 min.
Football-Fieber in Freiberg: 18 Mannschaften kämpfen auf dem Platz der Einheit um den Titel
Die U16 der Freiberg Specters kämpfen um die Mitteldeutsche Meisterschaft in der Football-Variante, die bei Olympia 2028 in Los Angeles ihre Premiere feiert.
Die Freiberg Specters empfangen zur Mitteldeutschen Meisterschaft im Flag-Football Teams aus Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Der Veranstalter erwartet ein „großartiges Spektakel“.
Mathias Herrmann
03.09.2025
4 min.
David gegen Goliath: Freiberger Fußballer im großen Flutlicht-Fieber
BSC-Spieler Kevin Budach (r.) wird die Kapitänsbinde für das Pokalspiel gegen Bautzen wieder an Julius Christopher Otto zurückgeben.
Am Donnerstagabend empfängt der BSC Freiberg in der 2. Runde des Sachsenpokals Oberligist Budissa Bautzen. Kurios: Auf Order des Sächsischen Fußballverbandes mussten die Gastgeber zuvor noch ihre Flutlichtanlage testen.
Kai Dittrich
16:30 Uhr
1 min.
Über 60 Tote bei schwerem Unwetter in Mexiko
Wegen Überschwemmungen und Erdrutschen sind viele Ortschaften von der Außenwelt abgeschnitten.
Nach heftigen Niederschlägen sind viele Orte im Zentrum und Osten des Landes von der Außenwelt abgeschnitten. In den kommenden Tagen dürfte es noch weiter regnen.
16:30 Uhr
1 min.
Treuen: Diebe gehen an Autos auf Beutezug
In Treuen sucht die Polizei nach Kennzeichendieben.
Auf einem Firmengrundstück haben abgestellte Autos das Interesse von Dieben geweckt. Etwas daran war offenbar besonders verlockend.
Uwe Rechtenbach
14:57 Uhr
6 min.
Alle Geiseln frei - Trump sieht Nahost vor neuer Ära
Nach 738 Tagen sind auch die letzten Geiseln frei.
Großer Jubel in Israel: Mehr als zwei Jahre nach dem Massaker sind auch die letzten 20 Verschleppten frei, die noch am Leben sind. Der US-Präsident lässt sich feiern. Andere müssen warten.
den dpa-Korrespondenten
Mehr Artikel