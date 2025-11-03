Kegel-Sensation in Hirschfeld: HSV wirft Zweitligisten aus dem Pokalrennen

Die Kegler des Hirschfelder SV haben im DKBC-Pokal Zweitbundesligist TuS Gerolsheim ausgeschaltet und stehen in Runde 3. Dort greifen nun auch die deutschen Top-Vereine ins Geschehen ein.

Die Kegler des Hirschfelder SV haben in der 2. Runde des DKBC-Pokals für eine faustdicke Überraschung gesorgt: Gegen den favorisierten Zweitligisten TuS Gerolsheim setzten sich die Gastgeber mit 5:3 (3191:3158) durch – und das verdient. War bereits der Auftritt im nationalen Pokalwettbewerb eine Premiere, setzten die HSV-Männer mit dem Einzug...