Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Überraschung geschafft: Die Kegler des Hirschfelder SV mit Heiko Fuhrmann, Andreas Rippin, Philipp Paulmann, Maik Fuhrmann und Erik Krutak (h. v. l) sowie Patrick Hohmann, Stefan Teuber und Tim Becker.
Überraschung geschafft: Die Kegler des Hirschfelder SV mit Heiko Fuhrmann, Andreas Rippin, Philipp Paulmann, Maik Fuhrmann und Erik Krutak (h. v. l) sowie Patrick Hohmann, Stefan Teuber und Tim Becker. Bild: Tim Fischer
Überraschung geschafft: Die Kegler des Hirschfelder SV mit Heiko Fuhrmann, Andreas Rippin, Philipp Paulmann, Maik Fuhrmann und Erik Krutak (h. v. l) sowie Patrick Hohmann, Stefan Teuber und Tim Becker.
Überraschung geschafft: Die Kegler des Hirschfelder SV mit Heiko Fuhrmann, Andreas Rippin, Philipp Paulmann, Maik Fuhrmann und Erik Krutak (h. v. l) sowie Patrick Hohmann, Stefan Teuber und Tim Becker. Bild: Tim Fischer
Freiberg
Kegel-Sensation in Hirschfeld: HSV wirft Zweitligisten aus dem Pokalrennen
Von Tim Becker
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Kegler des Hirschfelder SV haben im DKBC-Pokal Zweitbundesligist TuS Gerolsheim ausgeschaltet und stehen in Runde 3. Dort greifen nun auch die deutschen Top-Vereine ins Geschehen ein.

Die Kegler des Hirschfelder SV haben in der 2. Runde des DKBC-Pokals für eine faustdicke Überraschung gesorgt: Gegen den favorisierten Zweitligisten TuS Gerolsheim setzten sich die Gastgeber mit 5:3 (3191:3158) durch – und das verdient. War bereits der Auftritt im nationalen Pokalwettbewerb eine Premiere, setzten die HSV-Männer mit dem Einzug...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
28.10.2025
3 min.
Weltpokalsiegerbesiegerin dank 4 Holz: Mittelsächsische Keglerin sorgt mit ihrem Team für faustdicke Überraschung in der 1. Bundesliga
Stolz nach dem überraschenden Erfolg: Laura Scholz aus Hirschfeld zeigte sich gegen den Weltpokalsieger nervenstark.
Laura Scholz aus Hirschfeld kegelt für den MSV Bautzen in der 1. Bundesliga. Dort zeigte sie sich am Samstag im Heimspiel gegen den Weltpokalsieger und Deutschen Meister KV Liedolsheim nervenstark.
Robin Seidler
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
20.05.2025
2 min.
Hirschfelder Kegler verpassen beim Sachsenpokal knapp das Podest
In der nächsten Spielzeit feiert das Männerteam des Hirschfelder SV eine besondere Premiere.
Beim Landespokal-Finalturnier hat es für das Team des Hirschfelder SV nur zum 4. Platz gereicht. Trotz der Enttäuschung geht es in der kommenden Saison noch höher hinaus.
Tim Becker
Mehr Artikel