Kegler des TSV Fortschritt Mittweida kommen dem Sachsenmeistertitel immer näher

Die Mittweidaer Seniorenkegler haben das mittelsächsische Duell gegen Rotation Weißenborn für sich entschieden. Ein Akteur erhielt vom Teamchef ein Extralob.

Es hätte an der Spitze der Kegel-Verbandsliga der Senioren noch einmal spannend werden können. Doch das haben die Sportler des TSV Fortschritt Mittweida nicht zugelassen. Der Aufsteiger bezwang im mittelsächsischen Duell seinen ärgsten Verfolger, Rotation Weißenborn, mit 6:2 (3466:3333) und hat nun fünf Punkte Vorsprung. Die Mittweidaer...