Kein „Videobeweis“: Hennersdorfer Volleyballer haben bei Premiere knapp das Nachsehen

Flöha
Der Hennersdorfer SV hat sich mit einem 1:3 beim VfL Wildenfels in der Volleyball-Sachsenklasse West zurückgemeldet. Der Aufsteiger hielt phasenweise gut mit, am Ende fehlte auch etwas das Glück.
Die Volleyballer des Hennersdorfer SV haben ihre Punktspielpremiere in der Sachsenklasse West verloren. Mit 1:3 (25:23, 17:25, 21:25, 22:25) unterlag der Aufsteiger am Sonnabend beim VfL Wildenfels. HSV-Spielertrainer Udo Haußmann sprach nach dem Match von einem durchaus gerechten Ergebnis, das dem HSV aber keine Tabellenpunkte einbringt. „Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.