Kein Vorhang zwischen den Spielfeldern: Frankenberger Volleyballfans sehen zwei Spiele parallel

Beim Heimspieltag haben die Volleyball-Frauen des VC Frankenberg einen Sieg geholt, während die Männer trotz ansprechender Leistung leer ausgingen. Am Ende wäre der Umzug in die Viehweghalle gar nicht nötig gewesen.

So etwas erleben die Zuschauer beim Volleyball wohl eher selten: Beim Heimspieltag des VC Frankenberg in der Viehweghalle kamen die Besucher in den Genuss, zwei Partien gleichzeitig zu sehen. Auf dem einen Feld spielten die Bezirksklasse-Frauen des VCF um Punkte, daneben die zweite Männermannschaft, ebenfalls in der Bezirksklasse. Die Frauen...