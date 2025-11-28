Kommt Rotation gegen die Zwickauer Bundesliga-Reserve wieder auf Touren?

Freiberg
Die Handballerinnen des SV Rotation erwarten am Sonnabend Regionalliga-Absteiger BSV Sachsen Zwickau II zum nächsten Heimspiel. Eine Spielerin wird aber nicht mehr in Weißenborn auflaufen.
Nimmt man den Trainer der Weißenborner Handballerinnen beim Wort, hatte das Team des SV Rotation in den vergangenen Wochen wenig zu lachen gehabt. „Trainiert, trainiert, trainiert“ habe die Mannschaft in der spielfreien Zeit, sagt Daniel Mombreé – muss aber gleich schmunzeln. Trotzdem habe man sich in der erneuten langen Pause – zuletzt...
