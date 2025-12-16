MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Präsidium des KSB Mittelsachsen hatte sich kürzlich mit LSB-Chef Frank Pfeil (2. v. r.) getroffen.
Das Präsidium des KSB Mittelsachsen hatte sich kürzlich mit LSB-Chef Frank Pfeil (2. v. r.) getroffen. Bild: KSB/Tim Fischer
Das Präsidium des KSB Mittelsachsen hatte sich kürzlich mit LSB-Chef Frank Pfeil (2. v. r.) getroffen.
Das Präsidium des KSB Mittelsachsen hatte sich kürzlich mit LSB-Chef Frank Pfeil (2. v. r.) getroffen. Bild: KSB/Tim Fischer
Freiberg
KSB-Geschäftsführer: Mittelsachsen soll Vorreiter für Mitbestimmung im Sport werden
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Landessportbund Sachsen sucht ab März 2026 einen Modellverein in Mittelsachsen. Neue Wege für Teilhabe und Mitbestimmung stehen im Fokus. Welche Chancen bietet das Projekt?

Der Landessportbund Sachsen sucht ab März 2026 einen Modellverein aus dem Landkreis Mittelsachsen, „der mit dem Projektteam des LSB neue Wege für mehr Teilhabe, Mitbestimmung und eine vielfältige Vereins- und Kommunikationskultur gehen möchte“, erklärt Benjamin Kahlert, der Geschäftsführer des Kreissportbundes Mittelsachsen. Dieser...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.12.2025
3 min.
Derselbe Spannstahl wie bei der Dresdner Carolabrücke: Westlicher Strang der Agra-Brücke bei Leipzig bald komplett dicht
Die Agra-Brücke bei Leipzig ist ein Sorgenkind der Prüf-Ingenieure – doch für den Auto-Verkehr zwischen der größten und der drittgrößten Stadt im Freistaat überaus bedeutsam.
Über die marode Brücke in Markkleeberg verläuft die B 2 – und damit die wichtigste Anbindung von Sachsens größter Stadt an Chemnitz und Zwickau. Aber nicht mehr lange.
Frank Hommel
10:38 Uhr
2 min.
Zartes Kalb trifft auf Thunfischsauce: Vitello Tonnato
Italienischer Klassiker für den Festtagstisch: Zartes Kalbfleisch trifft auf cremige Thunfischsoße.
Sie suchen einen pfiffigen Auftakt für das Festmenü? Vitello Tonnato punktet mit feinen Aromen, cremiger Sauce – und lässt sich auch ohne Profi-Küche zubereiten. Kalbsexperten haben Rezept und Tipps.
08.12.2025
3 min.
Schnellste mittelsächsische Grundschüler kommen aus Weißenborn und Geringswalde
Beim den Dritt- und Viertklässlern gewannen die Grundschüler aus Geringswalde (r.).
170 Kinder haben beim diesjährigen Nikolauslauf des Kreissportbundes in der Ernst-Grube-Halle ihre Gewinner ermittelt. Dabei gab es bei der Siegerehrung eine Neuerung.
Robin Seidler
18.12.2025
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
10:32 Uhr
2 min.
Prime-Werbung wider Willen: Geld zurück per Sammelklage
Sammelklage für Betroffene: Amazon-Prime-Kunden können sich weiterhin der Klage der Verbraucherzentrale Sachsen anschließen und eine Entschädigung fordern.
Amazon Prime zeigt Werbung ohne Zustimmung – und obwohl Werbefreiheit eigentlich vertraglich zugesichert ist. Was Kundinnen und Kunden über eine mögliche Entschädigung wissen sollten.
04.12.2025
2 min.
KSB-Geschäftsführer vertritt Innenminister und ehrt verdienstvolle Ehrenamtliche in Freiberg
Verdiente Ehrung: Benjamin Kahler mit Ellen Richter (M.) und Ria Benedix.
Zwei Mitgliederinnen des Freiberger Vereins Musikgymnastik wurden diese Woche für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Eine Geehrte ist schon seit mehr als 70 Jahren am Ball.
Steffen Bauer
Mehr Artikel