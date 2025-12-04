KSB-Geschäftsführer vertritt Innenminister und ehrt verdienstvolle Ehrenamtliche in Freiberg

Freiberg
Zwei Mitgliederinnen des Freiberger Vereins Musikgymnastik wurden diese Woche für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Eine Geehrte ist schon mehr als 70 Jahren am Ball.
Benjamin Kahlert hatte diese Woche einen sehr angenehmen Termin, wie der Geschäftsführer des Kreissportbundes Mittelsachsen versicherte. Die Damen des Freiberger Musikgymnastik-Vereins hatten Kahlert zu ihrer diesjährigen Weihnachtsfeier eingeladen, wobei der 42-jährige KSB-Funktionär natürlich nicht mit leeren Händen kam. Gleich zwei...
