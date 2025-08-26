Kultlauf rund um den Harrasfelsen: Rekordsieger trifft auf Titelverteidiger

Am kommenden Sonnabend wird im Frankenberger Ortsteil Altenhain wieder die „Weißbiermeile“ ausgetragen. Auch wenn der Name gastronomisch klingt, handelt es sich dabei aber nicht um ein Kneipenevent.

Was nach einer gemütliche Männerrunde klingt, hat vielmehr längst einen Platz im Wettkampfkalender vieler Breitensportler gefunden. Bei der „Altenhainer Weißbiermeile“ müssen die Teilnehmer eine Strecke von 9999 Meter absolvieren. Die Breitensportveranstaltung erlebt am 30. August ihre 20. Auflage. Auch wenn die Veranstalter betonen, dass... Was nach einer gemütliche Männerrunde klingt, hat vielmehr längst einen Platz im Wettkampfkalender vieler Breitensportler gefunden. Bei der „Altenhainer Weißbiermeile“ müssen die Teilnehmer eine Strecke von 9999 Meter absolvieren. Die Breitensportveranstaltung erlebt am 30. August ihre 20. Auflage. Auch wenn die Veranstalter betonen, dass...