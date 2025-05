Landkreislauf mitten im Prüfungsstress: Mittweidaer Leichtathlet will trotzdem aufs Podest

Die TSV-Talente von Fortschritt Mittweida fühlen sich auch dieses Jahr in ihrer Verfolgerrolle wohl. Für Christian Rössler dient der Landkreislauf diesmal als Ablenkung.

Die beiden Brüder haben ihre Distanzen beim Landkreislauf in diesem Jahr „getauscht“. Christian und Christoph Rössler vom TSV Fortschritt Mittweida gehen erneut in der Staffel „TSV-Talente“ an den Start, doch diesmal in umgekehrter Reihenfolge. „Christoph muss diesmal meinen Part übernehmen und rund 2 Kilometer mehr laufen, also...