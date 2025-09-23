Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Zwei deutsche Mädels auf dem Podest: Kim Naumann (r.) paddelte bei den Hope Games zu Silber vor Marie Freisinger aus Karlsruhe.
Zwei deutsche Mädels auf dem Podest: Kim Naumann (r.) paddelte bei den Hope Games zu Silber vor Marie Freisinger aus Karlsruhe. Bild: Kevin Knorr/Verein
Mittweida
Lauenhainer Kanutin gewinnt erste internationale Medaille ihrer Karriere
Von Robin Seidler
Bei den Hope Games im tschechischen Racice hat Kim Naumann von der SG Lauenhain die Silbermedaille im Einer gewonnen. Fast wäre eine weitere dazugekommen. Andernorts waren weitere SGL-Kanuten erfolgreich.

Nach den großen Erfolgen bei der Deutschen Meisterschaft in Köln kommen die Kanuten der SG Lauenhain in diesen Tagen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus – denn eine junge Paddlerin hat am vergangenen Wochenende noch einmal „nachgelegt“: Kim Naumann ist bei den DM-Läufen vor drei Wochen mit 5 Medaillen ins Blickfeld der...
Mehr Artikel