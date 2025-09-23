Lauenhainer Kanutin gewinnt erste internationale Medaille ihrer Karriere

Bei den Hope Games im tschechischen Racice hat Kim Naumann von der SG Lauenhain die Silbermedaille im Einer gewonnen. Fast wäre eine weitere dazugekommen. Andernorts waren weitere SGL-Kanuten erfolgreich.

Nach den großen Erfolgen bei der Deutschen Meisterschaft in Köln kommen die Kanuten der SG Lauenhain in diesen Tagen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus – denn eine junge Paddlerin hat am vergangenen Wochenende noch einmal „nachgelegt“: Kim Naumann ist bei den DM-Läufen vor drei Wochen mit 5 Medaillen ins Blickfeld der...