Lauenhainer und Mittweidaer Kanuten starten zur Deutschen Meisterschaft

Neun Wassersportler sind aus den beiden Vereinen in diesem Jahr in Köln am Start. Dabei mussten einige Talente früher erst von Familienmitgliedern für einen Vereinseintritt überredet werden.

So viele Kanusportler der SG Lauenhain und des SKSV Mittweida haben selten den Sprung zur Deutschen Meisterschaft geschafft. An diesem Montag machen sich gleich neun Paddler der beiden Vereine auf den Weg nach Köln, wo in diesem Jahr die DM-Medaillen vergeben werden. Die Vorbereitung war für alle sehr intensiv – vor allem in den Sommerferien,...