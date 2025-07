Lauenhainer und Mittweidaer Kanuten überraschen bei Ostdeutscher Meisterschaft

Die Wassersportler der SG Lauenhain und des SKSV Mittweida waren bei den Ostdeutschen Meisterschaften vorn dabei. Beide Vereine dürfen nun mit einer große Riege zum Saisonhöhepunkt nach Köln fahren.

So richtig zurücklehnen können sich die Kim Naumann und Cynthia Dietze von der SG Lauenhain noch nicht. Obwohl die Schülerin und die Lehrerin aus Mittweida in diesen Wochen Sommerferien haben, treffen sie sich fast täglich zum Sondertraining. Kim Naumann bereitet sich zurzeit intensiv auf die Deutsche Kanu-Meisterschaft vor, die Ende August in...