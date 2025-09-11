Leichtathletik: Bei der Polizei-Landesmeisterschaft in Mittweida kämpfen auch Olympioniken um die Titel

Die Polizisten aus dem Freistaat haben am Donnerstag im Stadion am Schwanenteich ihre Landesmeister ermittelt. Bei einem Sportler herrschte allerdings große Verwechslungsgefahr.

Candy Bauer hat am Donnerstag nicht schlecht gestaunt, als einigen Kugelstoßern bei der Polizei-Landesmeisterschaft in Mittweida gute Versuche gelungen sind. „Sie sind aber auch ein paar Jahre jünger als ich“, sagt der 39-jährige ehemalige Leichtathlet und Bob-Anschieber mit einem Schmunzeln. Die Konkurrenz im Ring war aber auch stark: So...