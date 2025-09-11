Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Candy Bauer (M.) holte bei den Polizei-Landesmeisterschaften in Mittweida am Donnerstag zwei Einzeltitel. Auch der Ex-Mittweidaer Nico Hartmann (l.) bekam Medaillen. Bild: Robin Seidler
Candy Bauer (M.) holte bei den Polizei-Landesmeisterschaften in Mittweida am Donnerstag zwei Einzeltitel. Auch der Ex-Mittweidaer Nico Hartmann (l.) bekam Medaillen. Bild: Robin Seidler
Mittweida
Leichtathletik: Bei der Polizei-Landesmeisterschaft in Mittweida kämpfen auch Olympioniken um die Titel
Von Robin Seidler
Die Polizisten aus dem Freistaat haben am Donnerstag im Stadion am Schwanenteich ihre Landesmeister ermittelt. Bei einem Sportler herrschte allerdings große Verwechslungsgefahr.

Candy Bauer hat am Donnerstag nicht schlecht gestaunt, als einigen Kugelstoßern bei der Polizei-Landesmeisterschaft in Mittweida gute Versuche gelungen sind. „Sie sind aber auch ein paar Jahre jünger als ich“, sagt der 39-jährige ehemalige Leichtathlet und Bob-Anschieber mit einem Schmunzeln. Die Konkurrenz im Ring war aber auch stark: So...
