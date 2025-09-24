Lunzenauer Motorradpilot auf dem Frohburger Dreieck: „Ich habe mich durchgebissen und alles hat bestens funktioniert“

Rochlitz
Beim diesjährigen Frohburger Dreieckrennen trumpfte Freddie Heinrich groß auf und raste inmitten der gestandenen IRRC-Superbiker gleich doppelt aufs Podest. So soll es am kommenden Wochenende weitergehen.
Das war ein Rennwochenende nach dem Geschmack von Freddie Heinrich: Im Rahmen des 62. Internationalen Frohburger Dreieckrennens trat der erst 20-jährige Lunzenauer beim Finale der International Road Racing Championship (IRRC) zum dritten Mal in der Top-Klasse IRRC Superbike an und wetzte am Ende beider Rennen jeweils als Zweiter über den...
