Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Freddie Heinrich quetschte in Frohburg alles aus seine Kawasaki raus.
Freddie Heinrich quetschte in Frohburg alles aus seine Kawasaki raus. Bild: Thorsten Horn
Freddie Heinrich quetschte in Frohburg alles aus seine Kawasaki raus.
Freddie Heinrich quetschte in Frohburg alles aus seine Kawasaki raus. Bild: Thorsten Horn
Rochlitz
Lunzenauer Motorradpilot auf dem Frohburger Dreieck: „Ich habe mich durchgebissen und alles hat bestens funktioniert“
Von Thorsten Horn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim diesjährigen Frohburger Dreieckrennen trumpfte Freddie Heinrich groß auf und raste inmitten der gestandenen IRRC-Superbiker gleich doppelt aufs Podest. So soll es am kommenden Wochenende weitergehen.

Das war ein Rennwochenende nach dem Geschmack von Freddie Heinrich: Im Rahmen des 62. Internationalen Frohburger Dreieckrennens trat der erst 20-jährige Lunzenauer beim Finale der International Road Racing Championship (IRRC) zum dritten Mal in der Top-Klasse IRRC Superbike an und wetzte am Ende beider Rennen jeweils als Zweiter über den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
1 min.
Nur kein Übermut: RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild)
RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg - eigentlich eine dankbare Aufgabe. Doch noch sind die Sachsen nicht gefestigt, müssen sich jeden Erfolg hart erarbeiten.
18:00 Uhr
2 min.
„Und das als kleines Hinterhof-Garagen-Team“ – Motorradrennfahrer aus Hohenstein zieht nach Frohburger Dreieckrennen Bilanz
Nico Müller (2. von rechts) bei der Fahrerparade auf dem Frohburger Markt inmitten seiner Fans.
In der Top-Klasse der International Road Racing Championship ist Nico Müller Sechster geworden. Dies liegt auch an Investitionen in sein Bike. Ob er 2026 noch davon profitieren kann, ist ungewiss.
Thorsten Horn
17.09.2025
2 min.
Auf dem Dreieck geht es wieder rund: Heimspiel für Lunzenauer beim Kultrennen
Freddie Heinrich nimmt am kommenden Wochenende wieder Kontakt mit dem Frohburger Dreieck auf.
Das Frohburger Dreieckrennen ist Kult. Das weiß auch Freddie Heinrich und wird dieses am kommenden Wochenende zum dritten Mal nutzen. Diesmal will er unter die Top-5, gegebenenfalls aufs Podest.
Thorsten Horn
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel