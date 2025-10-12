Mehr als 400 Zuschauer bei zwei Spielen: Zwei Auswärtssiege beim Pokal-Sonntag in Langenleuba-Oberhain

Der TSV Penig hat das Derby im Fußball-Kreispokal in Langenleuba-Oberhain klar gewonnen. Zuvor mussten an gleicher Stelle die Kleinfeld-Fußballer von Turbine Thierbach alle Hebel in Bewegung setzen, um überhaupt vollzählig antreten zu können.

Maximilian Wengler hatte am Sonntagnachmittag beim Pokal-Derby zwischen der SpG Langenleuba-Oberhain/Kohren-Sahlis II und seinem TSV Penig vorzeitig Feierabend. Eine Viertelstunde vor dem Ende durfte der TSV-Stürmer auf der Ersatzbank Platz nehmen. Zu diesem Zeitpunkt hatte er schon geliefert. Der 28-Jährige erzielte im Duell der 2. Runde des... Maximilian Wengler hatte am Sonntagnachmittag beim Pokal-Derby zwischen der SpG Langenleuba-Oberhain/Kohren-Sahlis II und seinem TSV Penig vorzeitig Feierabend. Eine Viertelstunde vor dem Ende durfte der TSV-Stürmer auf der Ersatzbank Platz nehmen. Zu diesem Zeitpunkt hatte er schon geliefert. Der 28-Jährige erzielte im Duell der 2. Runde des...