Meisterschaft perfekt: SV Fortschritt Lunzenau reicht ein Unentschieden zum Titel

Mit dem 1:1 beim TSV Flöha ist den Fußballern des SV Fortschritt Lunzenau der Titel nicht mehr zu nehmen. Im Abstiegskampf bleibt es bis zum Saisonfinale spannend.

Die Fußballer des SV Fortschritt Lunzenau können einen Spieltag vor Saisonende schon den Meistertitel in der Mittelsachsenliga feiern. Das 1:1 beim TSV Flöha reicht für den Aufsteiger zum Titel. Die Lunzenauer schaffen damit den Durchmarsch von Mittelsachsenklasse in die Sachsenklasse. Franz Gebhart brachte die Gäste in der 14. Minute in...