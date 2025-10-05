Mit dem peitschenden Regen kommt die Wende: Lunzenauer Fußballer schlagen den Spitzenreiter

In der Fußball-Sachsenklasse Nord hat der SV Fortschritt Lunzenau die Kickers Markkleeberg mit 2:1 bezwungen. Dabei traf ein Akteur doppelt, der zuletzt kaum auf dem Platz stand.

Erst hingen sie mächtig in den Seilen, und in der Schlussphase gelang ihnen selbst der Knockout: Die Fußballer des SV Fortschritt Lunzenau haben ein packendes Spiel in der Sachsenklasse Nord gegen die Kickers Markkleeberg mit 2:1 (0:1) für sich entschieden und damit einen ganz wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren. Die...