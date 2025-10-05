Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mit dem einsetzenden Regen in der zweiten Halbzeit entwickelte sich eine kampfbetonte Partie. Mittendrin war plötzlich Alexander Dartsch, der hier von Justin Plietzsch umgegrätscht wird.
Mit dem einsetzenden Regen in der zweiten Halbzeit entwickelte sich eine kampfbetonte Partie. Mittendrin war plötzlich Alexander Dartsch, der hier von Justin Plietzsch umgegrätscht wird. Bild: Robin Seidler
Mit dem einsetzenden Regen in der zweiten Halbzeit entwickelte sich eine kampfbetonte Partie. Mittendrin war plötzlich Alexander Dartsch, der hier von Justin Plietzsch umgegrätscht wird.
Mit dem einsetzenden Regen in der zweiten Halbzeit entwickelte sich eine kampfbetonte Partie. Mittendrin war plötzlich Alexander Dartsch, der hier von Justin Plietzsch umgegrätscht wird. Bild: Robin Seidler
Rochlitz
Mit dem peitschenden Regen kommt die Wende: Lunzenauer Fußballer schlagen den Spitzenreiter
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Fußball-Sachsenklasse Nord hat der SV Fortschritt Lunzenau die Kickers Markkleeberg mit 2:1 bezwungen. Dabei traf ein Akteur doppelt, der zuletzt kaum auf dem Platz stand.

Erst hingen sie mächtig in den Seilen, und in der Schlussphase gelang ihnen selbst der Knockout: Die Fußballer des SV Fortschritt Lunzenau haben ein packendes Spiel in der Sachsenklasse Nord gegen die Kickers Markkleeberg mit 2:1 (0:1) für sich entschieden und damit einen ganz wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
4 min.
Trainer des SV Fortschritt Lunzenau nach der vierten Niederlage in Folge: „Da fehlt uns auch die Qualität“
Peter Nitsche (l.) rückte nach dem Platzverweis für Kapitän Elias Loth in Zwenkau in die Innenverteidigung.
Die Lunzenauer Sachsenklasse-Fußballer haben beim VfB Zwenkau mit 0:3 (0:3) verloren und mussten dabei lange in Unterzahl spielen. Während ein Akteur zurückkehrte, wird ein Leistungsträger wohl länger fehlen.
Robin Seidler
19:45 Uhr
1 min.
Warnung: Gaswolke über Aschaffenburg
In Aschaffenburg läuft ein größerer Feuerwehreinsatz.
Durch einen Störfall in einem Betrieb in der unterfränkischen Gemeinde Mainaschaff ist eine Gaswolke freigesetzt worden. Diese zieht auch über das Stadtgebiet von Aschaffenburg. Die...
20:00 Uhr
4 min.
Fußball-Benefizkick: Die „Ossis“ von Vogut gewinnen auch das Rückspiel gegen die Oberfranken
Die Vogut-Auswahl aus dem Vogtland (hier beim Einlauf) ging auch aus dem Rückspiel mit 4:2 als Sieger hervor.
Das Event am Donnerstag brachte die Kicker aus Oberfranken und dem Vogtland sowie ihre Fans zusammen. Mit einem beeindruckenden Startbetrag von knapp 3.000 Euro beginnt nun der Spendenmarathon. Der 4:2-Sieg der Gäste ist dabei eher nebensächlich.
Karsten Repert
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
31.08.2025
3 min.
Gewonnener Punkt: Fußballer des SV Fortschritt Lunzenau erkämpfen torloses Unentschieden
Jonny Glatz' Schuss in der zweiten Halbzeit flog am Liebertwolkwitzer Tor vorbei.
Die Fußballer des SV Fortschritt Lunzenau haben gegen den SV Liebertwolkwitz ein 0:0 erreicht. Bei den Gästen wirkte auch ein ehemaliger Profi mit.
Robin Seidler
Mehr Artikel