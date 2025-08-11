Mit einem Schnitt von 38 Jahren: Rochlitzer Fußball-Oldies schaffen Sprung in die 1. Pokalrunde

Rochlitz
In ihrem ersten Pflichtspiel haben die Kicker des BSC Motor Rochlitz II gleich Überstunden machen müssen. Dabei denken die Oldies mit ihrem Comeback vor allem an den Nachwuchs.
Einige sichere Rochlitzer Elfmeterschützen waren am Sonntagabend bereits ausgewechselt worden, als es in der Ausscheidungsrunde des Kreispokals so richtig spannend wurde. Die Kicker des BSC Motor Rochlitz II – ein Oldie-Team, das sich erst im Sommer für eine Rückkehr in den Spielbetrieb entschied – waren im ersten Pflichtspiel gleich...
