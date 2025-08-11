Mit einem Schnitt von 38 Jahren: Rochlitzer Fußball-Oldies schaffen Sprung in die 1. Pokalrunde

In ihrem ersten Pflichtspiel haben die Kicker des BSC Motor Rochlitz II gleich Überstunden machen müssen. Dabei denken die Oldies mit ihrem Comeback vor allem an den Nachwuchs.

