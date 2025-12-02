Mit Handicap: Freibergs Badmintonspieler müssen erneut improvisieren und rutschen ab

Freiberg
Der ATSV Freiberg hat die Hinrunde in der Badminton-Sachsenklasse nach zwei Heimniederlagen im Mittelfeld der Tabelle beendet. Zudem gab es fast Historisches.
Bei Michael Prinz ist längst wieder der Alltag eingekehrt. Im September stand der Spitzenspieler des ATSV Freiberg noch bei der Senioren-WM in Thailand am Netz, kreuzte dort mit ehemaligen Weltmeistern und Olympiasiegern die Schläger. Inzwischen geht es wieder „nur“ um Punkte in der Sachsenklasse – wobei sein Team gerade zwei Rückschläge...
