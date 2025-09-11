Mit Herz, Mut und Punktezuwachs: Flöhaer Turnerinnen klettern in Porzellanstadt nach oben

Flöha
Die Turnriege des TSV Flöha hat beim Landesliga-Wettkampf in Meißen eine engagierte Leistung abgeliefert. Im Kampf um den Ligaverbleib kommt es nun in Chemnitz zum Showdown.
Nach der Sommerpause und kurzer Vorbereitung haben die Turnerinnen des TSV Flöha beim 2. Landesliga-Wettkampf in Meißen ihre Ausgangslage vor dem anstehenden Finale in Chemnitz deutlich verbessert. Einziger Wermutstropfen sei die kurzfristige Absage von Jana Lebeda gewesen, die gesundheitsbedingt auf ihre Teilnahme verzichten musste, so...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.