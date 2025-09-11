Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Landesliga-Damen des TSV Flöha freuen sich nun auf das Finale in Chemnitz.
Die Landesliga-Damen des TSV Flöha freuen sich nun auf das Finale in Chemnitz. Bild: TSV/Verein
Flöha
Mit Herz, Mut und Punktezuwachs: Flöhaer Turnerinnen klettern in Porzellanstadt nach oben
Von Jeannette / Bernd Lange
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Turnriege des TSV Flöha hat beim Landesliga-Wettkampf in Meißen eine engagierte Leistung abgeliefert. Im Kampf um den Ligaverbleib kommt es nun in Chemnitz zum Showdown.

Nach der Sommerpause und kurzer Vorbereitung haben die Turnerinnen des TSV Flöha beim 2. Landesliga-Wettkampf in Meißen ihre Ausgangslage vor dem anstehenden Finale in Chemnitz deutlich verbessert. Einziger Wermutstropfen sei die kurzfristige Absage von Jana Lebeda gewesen, die gesundheitsbedingt auf ihre Teilnahme verzichten musste, so...
