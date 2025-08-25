Mit Saisonbestleistung ins Finale: Freiberger Leichtathlet überzeugt bei Senioren-DM

Bei den Deutschen Senioren-Meisterschaften in Gotha hat Ingolf Wolf vom Freiberger PSV sowohl im Dreisprung als auch über 100 m Hürden die Erwartungen erfüllt. Dabei hing der Start am seidenen Faden.

Ingolf Wolf hatte am Ende durchaus Grund zum Strahlen. Zwar hatte der Leichtathlet des Freiberger PSV am Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften der Senioren in Gotha mit der Medaillenvergabe nichts zu tun – mit seinen Ergebnissen war der 56-Jährige aber zufrieden: „Endlich hat es mit einer Saisonbestleistung bei der DM geklappt",