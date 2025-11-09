Mit Stabilität an die Spitze: Fußballer von Germania Mittweida gewinnen beim SSV Königshain-Wiederau

Mittweida
Die Mittweidaer Fußballer haben in Wechselburg das Verfolgerduell der Mittelsachsenliga mit 2:1 für sich entschieden. Dabei wurde ein Kicker zum Spieler der Partie, der sich im Frühjahr noch eine Auszeit genommen hatte.
Erst mit der einsetzenden Dämmerung gerieten die Fußballer des SV Germania Mittweida am Sonntagnachmittag auf der Werner-Elsel-Sportstätte in Wechselburg ein wenig ins Schlingern. Doch am Ende behielt der Sachsenklasse-Absteiger gerade so den Durchblick und stürmte mit einem 2:1 (1:0)-Auswärtssieg beim SSV Königshain-Wiederau an die Spitze...
